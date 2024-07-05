О том, что вышеописанный, фактически выведенный из строя, объект является единственным металлургическим предприятием полноценного цикла в РФ, и потому следует ожидать серьезных последствий для «оборонки» государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером ГУР Минобороны Андреем Юсовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, приостановка работы Оскольского электрометаллургического комбината в Белгородской области, спровоцирует ряд значительных негативных последствия для ВПК оккупантов, и потому результат удара ГУР станет хорошими новостями «для всех тех, кто выступает против агрессии РФ».

Спикер ГУР МОУ добавил — ключевыми заказчиками данного предприятия была именно армия Путина, а сам меткомбинат специализировался на изготовлении автотранспортных средств, бронетехники и «всего, для чего используется металл».

Ранее мы писали о том, что СМИ сообщали об этой атаке ГУР на «уникальный комбинат в РФ».