О том, что в ночь на эту пятницу, 5 июля, вследствие серии атак беспилотников на вышеописанные регионы страны-агрессора, там не только вспыхнули пожары, но также есть и пострадавшие, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-каналах губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и его коллеги из Ростовской области Василия Голубева.

По словам Кондратьева, в Приморско-Ахтарске (отсюда РФ запускает по Украине «Герани-2/Шахеды») пострадали местные жители, вопреки «работе» российской ПВО, якобы сбившей несколько БПЛА. Также, ударом дронов-камикадзе частично разрушен 3-этажный дом, и выведена из строя энергоподстанция, питавшая немалую часть города.

Исходя из заявлений Голубева — над Ростовской областью местной ПВО удалось ликвидировать 10 беспилотников, в результате падения обломков которых начались масштабные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.

При этом, местные жители сообщают — горит нефтяной терминал в Ростове-на-Дону, что косвенно подтверждается видео.

Ранее мы писали о том, что ГУР ударило беспилотниками по пороховому заводу в Тамбовской области.