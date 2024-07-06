О том, что для полноценного освобождения временно захваченного Крымского полуострова Украине необходимо разрушить вышеописанный мост, так как он остается элементом вражеской логистики, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное командующим ВМС вице-адмиралом Алексеем Неижпапой в эфире YouTube-канала журналистки Наталии Мосейчук.

По словам Неижпапы, для деоккупации Крыма обязательно следует уничтожить Керченский/Крымский мост, являющийся частью логистической цепочки, работающей на агрессора.

В частности, победы над РФ можно достичь, лишь обезвредив все подобные «цепи», и первая из них — именно Крымский мост, обеспечивающий некоторую стабильность военного снабжения «второй армии мира» на материке.

Вице-адмирал акцентировал:

Но все же остается [мост] цепочкой поставок для оккупационных войск. И для военных это есть и остается целью.

Ранее мы писали о том, как командующий ВМС оценивал результаты ударов Сил обороны по вражеским целям в Крыму.