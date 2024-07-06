О том, что наиболее ожесточенные бои с армией Путина велись у Волчанска, Глубокого, Старицы и Липцов — здесь зафиксировано 8 боестолкновений, но вследствие безрезультатности подобных атак, РФ отправила в эти районы «кадыровцев», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков» Юрия Повха в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Повха, на протяжении минувших суток, разведка ВСУ неоднократно наблюдала одиночные перемещения «живой силы» ВС РФ в Волчанске — враги пытаются восстановить состояние боеготовности своих подразделений не только в указанном городе, но и в окрестностях прочих населенных пунктов.

В частности, время от времени украинские разведчики подмечают появление на вражеской стороне чеченских подразделений «Ахмат», прямо не присутствующих на линии боевого соприкосновения, но зачастую используемых как заградительные отряды, цель которых — не допустить бегства «хороших русских» с позиций.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали о положении оккупантов, заблокированных на Волчанском агрегатном заводе.