О том, что благодаря эффективной работе соответствующих структур нашей страны, осуществивших не менее 53 обменов, на Родину смогли вернуться тысячи украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, после 53 проведенных обменов с РФ, 3 310 наших людей, уже находятся дома, в Украине, воссоединившись со своими родными и близкими. При этом, рабочий процесс в указанном русле не прекращается, — Украинское государство продолжает отыскивать пути, позволяющие высвободить из плена страны-агрессора «каждого и каждую».

Президент Украины подчеркнул, что речь идет о:

…Всех наших военных и гражданских, взрослых и детях.

Ранее мы писали о том, как Лубинец объяснял паузу в обменах военнопленными с РФ.