О том, что дело касается завода «Тюменские моторостроители», являющегося ключевым предприятием в российской военной авиапромышленности, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал крымского движения сопротивления «АТЕШ».

В частности, мощности и технологическая структура данного завода, направлены на разработку и последующее производство военных вертолетов и самолетов, включая истребители, бомбардировщики и авиатранспортники.

Впрочем, на предприятии фиксируется ряд критических проблем при попытках наладить серийное производство российских газотурбинных двигателей, которыми РФ намерена заменить западные аналоги, как ранее пообещало руководство завода.

Координаты «Тюменских моторостроителей»: 57.15012/65.46873.

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «АТЕШ» показывали российский ЗРК рядом с пляжем в Севастополе.