О том, какое мнение сложилось у венгерского лидера Орбана от посещения Москвы и последующей встречи с российским диктатором Путиным, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал, опубликованный YouTube-каналом пророссийского швейцарского сайта Die Weltwoche.

По словам Орбана, сам факт возможности провести переговоры с Путиным является чем-то «чрезвычайным», поскольку кремлевский тиран «контролирует» столько, что мало кто может себе представить. В частности, речь идет не только о ядерных боеголовках, но и территории, населении и огромных природных ресурсах, которыми располагает РФ.

Венгерский премьер подчеркнул империалистическую позицию Путина:

…Это настоящая империя. Один человек управляет настоящей империей.

Кроме того, Орбан открыто заявил — визит к Путину организовывался в условиях чрезвычайной секретности, и он удерживал это посещение в тайне, — «сколько смог».

Впрочем, «рандеву» с Путиным не станет уникальным, так как исходя из заявлений Орбана — «подобные неожиданные встречи» могут состояться на следующей неделе, но пока нет никакой информации, с кем именно.

Ранее мы писали о том, как Туск прокомментировал пятничную встречу Орбана и Путина.