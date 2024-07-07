О том, что вчера, 6 июля, разведчиками департамента активных действий украинского оборонного ведомства при поддержке подразделения воздушной разведки 45 отдельной артбригады, были поначалу выявлены, а потом и «накрыты» огнем 2 объекта армии Путина, находящихся на ВОТ Донецкой области, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале ГУР МОУ.

Как стало известно, под Дебальцево ударом защитников Украины поражен логистический центр, в котором «вторая армия мира» хранила разнообразное оборудование для бронетехники и танков, а также складировала боеприпасы.

Кроме того, в районе Новолуганского воинами ГУР МОУ сожжена дорогостоящая российская автоматизированная станция постановки радиопомех — Р-330Ж «Житель», что позволит Силам обороны интенсивнее применять БПЛА на данном участке фронта.

Фото — t.me/DIUkraine

Фото — t.me/DIUkraine

Фото — t.me/DIUkraine

Фото — t.me/DIUkraine

Ранее наш информационный портал писал о том, что мощным взрывом на базе РФ в районе Мариуполя «демилитаризованы» десятки оккупантов.