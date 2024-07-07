О том, что сегодня РФ удерживает в водах Азовского моря лишь 3 корабля, ни один из которых не является ракетоносителем крылатых «Калибров», при этом, и в Черном море вражеские плавсредства отсутствуют, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-профиль ВМС ВСУ.

Однако, государство-террорист вывело в Средиземное море 2 корабля, которые в состоянии осуществить суммарный залп «Калибрами» из 24 ракет. Таким образом, некоторая степень риска очередной ракетной атаки на Украину сохраняется.

Крмое того, в течение последних суток, через Керченский пролив в интересах страны-агрессора прошли: в воды Черного моря — 6 судов (4 продолжили движение к Босфору); в воды Азовского моря — 7 судов (2 к Босфору).

Ранее мы писали о том, что у Буданова рассказывали интересный факт о россиянине, который вывел из строя ракетный корабль «Серпухов».