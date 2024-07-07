О том, что данный участок города стало нецелесообразно удерживать, так как такие бессмысленные действия угрожали жизни защитников, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ОСГВ «Хортица» Назара Волошина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», а также на фотоматериал, размещенный в Telegram-канале «Радіо Свобода».

По словам Волошина, позиции ВСУ фактически разрушены армией Путина, и потому украинское командование приняло решение об отходе «на более защищенные, более подготовленные позиции».

При этом, спикер «Хортицы» добавил — российско-оккупационная армия не прекращает активных попыток полноценного овладевания городом, стремясь исполнить определенные, но уже просроченные «дедлайны» (захват Часового Яра к «сакральному» 9 мая).

Волошин резюмировал:

Попытки его [государства-террориста] есть, [чтобы] повесить свое триколорное тряпье.

Фото — t.me/svoboda_radio

Фото — t.me/svoboda_radio

Фото — t.me/svoboda_radio

Ранее мы писали о том, как в «Хортице» комментировали данные СМИ о 100-тысячных потерях РФ в Часовом Яру.