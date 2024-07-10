О том, что Силам обороны нашей страны удалось повредить или «отправить на дно» 26 кораблей ВМС страны-агрессора, задействованных в акваториях Черного и Азовского морей в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии тщательно изучили сообщения, публикуемые в открытых источниках, обосновав успешность украинских ударов по российским кораблям, которые курсировали в северной части Черного моря и в водах Азовского моря.

В Минобороны Великобритании резюмировали:

За последний год наблюдалось увеличение частоты и уровня ущерба от атак в районе Крымского полуострова, причем почти две трети ударов произошли именно за этот период.

Фото — x.com/DefenceHQ

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «АТЕШ» показывали, как РФ пытается защитить базу флота в Новороссийске после атаки Украины.