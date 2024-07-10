О том, что целью войск страны-агрессора стали объекты припортовой инфраструктуры данного региона, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По словам Кипера, из-за ракетной атаки «второй армии мира», погибли два человека — охранник и водитель грузового автотранспортного средства. Также, травмирован матрос, несший вахту — пострадавшего экстренно госпитализировали в ближайшую больницу, для предоставления всего спектра необходимой помощи.

Кроме того, обломками сбитых российских ракет частично разрушены складские помещения, уничтожены несколько грузовиков и поврежден гражданский теплоход. Из-за повреждения корпуса судна, произошла утечка топлива и идентичных жидкостей.

На данном этапе соответствующи службы ведут ликвидацию последствий.

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