О том, что правительство наконец смогло определиться со сроками стабилизации ситуации в энергетическом секторе страны, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, в ближайшие недели, то есть до конца текущего месяца, завершатся запланированные ремонтные мероприятия на отдельной части объектов энергогенерации (блоках АЭС), что даст возможность поднять мощность соответствующей системы, и графики отключений электричества пересмотрят, сделав их менее продолжительными.

Премьер-министр Украины резюмировал:

В двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации в энергетике.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «Укрэнерго» отвечали, изменят ли сегодня графики отключений электричества из-за ночной атаки на инфраструктуру.