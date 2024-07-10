О том, что вопреки ночной дроновой атаке на ряд энергообъектов в западных регионах страны, графики отключений электричества сегодня корректировать не будут, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную главой правления «Укрэнерго» Владимиром Кудрицким, и размещенную в официальном Facebook-профиле компании.

По словам Кудрицкого, в областях, в которых энергосети остаются неповрежденными, ситуация с графиками отключений электричества сохраняется «плюс-минус одинаковой».

В частности, вопреки российской атаке на объект «Укрэнерго» в Западном регионе, и, соответственно, повреждения, нанесенных инфраструктуре, какие-либо изменения в графике не планируются.

Глава правления «Укрэнерго» акцентировал:

То есть, и в западных, и в южных, и в центральных, и в южных, и в восточных регионах, за исключением прифронтовых районов, ситуация с энергопитанием примерно одинаковая.

Ранее наш информационный портал писал о том, что ГСЧС завершила аварийно-спасательные работы на местах российских ударов в Киеве.