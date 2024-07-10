О том, что помимо поддержки интеграции Украины в Евросоюз и Североатлантический Альянс, данными документами предусматривается расширение антироссийских санкций, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-профиле президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, подписание Киевом вышеописанных договоренностей, позволит усилить поддержку защиты Украины, в первую очередь, — «наших воинов, всех наших людей» и восстановления страны, «именно так, как нужно».

Также, украинский лидер добавил — в краткосрочной перспективе ожидается принятие ряда решений по отправку в Украину самолетов F-16, и это, не считая еще 5 PATRIOT и десятков аналогичных комплексов противовоздушной обороны.

Ранее мы писали о том, что Зеленский призвал США разрешить ВСУ бить по объектам оккупантов в глубине РФ.