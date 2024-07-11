О том, что в ближайшее время будет проведена углубленная проверка в ряде облэнерго, затрагивающая равномерность введения графиков отключений электричества, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслана Слободяна, опубликованное на официальной странице данного ведомства.

По словам Слободяна, возглавляемая им структура перманентно контролирует вопрос по внедрению графиков почасового обесточивания. В частности, речь идет о внимательном отслеживании потока обращений украинцев касательно несправедливого распределения энергоресурсов.

Как стало известно, уже заметны масштабные нарушения в нескольких областях (в первую очередь — Днепропетровщина, а потом, — еще 5-6 регионов страны), где, безусловно, в краткосрочной перспективе пройдут скрупулезные проверки, в рамках которых контролирующий орган изучит, как именно оператор системы распределения придерживался схемы «социальной справедливости» при снабжении электроэнергией.

Ранее мы писали о том, что в ДТЭК перечисляли электроприборы, использование которых необходимо ограничить ради экономии.