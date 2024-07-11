О том, что благодаря вышеописанному ресурсу, заинтересованные граждане смогут получить важную информацию не только относительно помощи по возвращению домой, но и отыскать доступное жилье или перспективную работу, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства экономики Украины.

Исходя из слов главы Министерства экономики Юлии Свириденко, в программу «Украина — это Дом» станут перманентно вносить свежие сведения, затрагивающие актуальные возможности по:

трудоустройству;

курсах обучения и повышения квалификации;

открытию своего бизнеса/предпринимательства.

Также, на ресурсе предоставят беженцам данные касательно законности дальнейшего пребывания в странах ЕС, включая информацию для тех, кто намерен вернуться в Украину.

Кроме того, будет доступен функционал от организаций-партнеров и бизнес-сектора по размещению в жилье и оказанию прочих видов соцпомощи.

Помимо всего вышеописанного, платформа проинформирует ВПЛ о льготах и различных услугах.

Ранее мы писали о том, что соцопрос показывал, как уровень дохода влияет на желание украинских беженцев возвращаться домой.