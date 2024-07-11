О том, что не менее нескольких тысяч человек, находящихся в Польше, уже решились на регистрацию, предполагающую последующее вступление в специальное добровольческое подразделение Украинский легион, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, опубликованное «Интерфакс-Украина».

По словам Сикорского, в Польше насчитывается около 1 млн украинских мужчин и женщин, но только несколько тысяч из них уже подали заявки на участие «в этом призыве».

Глава МИД Польши добавил — большая часть потенциальных новобранцев в действительности готова служить и заменить своих соотечественников, однако говорят: «мы не хотим быть отправленными в бой без надлежащего обучения и экипировки», что должна обеспечить Варшава.

Следует отметить, что добровольцы Украинского легиона поедут защищать свою страну, но именно это подразделение получит право на возвращение в Польшу после прохождения ротации.

Сикорский резюмировал:

Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад.

Ранее мы писали о том, что у Байдена не поддержали сбивания российских ракет над Украиной с территории Польши.