Представитель Белого дома заявил «Польскому радио», что Вашингтон не поддерживает сбивание ракет российских оккупантов над Украиной с польской территории, так как «никто не хочет эскалации» войны, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что американское руководство не хочет, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин получил аргументы, что война была спровоцирована Североатлантическим Альянсом, что это война между РФ и Западом или между Россией и Штатами.

Ранее польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что вооруженные силы его страны не будут сбивать запущенные российскими захватчиками цели, которые летят в направлении западных регионов Украины, без решения всех членов Альянса. По его словам, Варшава не намерена принимать решения по этому вопросу самостоятельно.

Как сообщалось, президент Словакии обеспокоен из-за дополнительной передачи систем ПВО для Украины. Глава государства опасается, что из-за этих поставок странам НАТО «не хватит» противовоздушной обороны.