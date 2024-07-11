О том, что в этот четверг, 11 июля, глава венгерского правительства Виктор Орбан намерен провести встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

Как стало известно, вышеописанная встреча состоится в особняке Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) — фактически в день окончания вашингтонского саммита Североатлантического Альянса.

При этом, неуказанный источник Bloomberg утверждает — одиозный миллиардер Трамп не запрашивал у венгерского лидера Орбана какого-либо формирования основ для потенциального проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Таким образом, сегодняшняя встреча двух сторонников неоднозначного мирного урегулирования войны в Украине, является не более, чем неформальная.

Ранее мы писали о том, как Зеленский комментировал «мирные предложения» Трампа и рассказал, что нужно для нового наступления ВСУ.