О том, что Киев намерен организовать второй Глобальный саммит мира до президентских выборов в США — конференция, судя по всему, пройдет в ноябре 2024 года, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

По мнению журналистов, подобные попытки Киева, нацеленные на оперативную организацию второго Глобального саммита мира до президентских выборов в США, свидетельствуют об ощущении неотложности процесса Украиной, поскольку страна вскоре может столкнуться «с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом».

В частности, недавно Трамп хвастливо заявлял — он в состоянии положить конец войне до инаугурации в январе, одновременно выступив против оказания дальнейшей военной помощи Украина.

Впрочем, ряд американских чиновников все же не окончательно уверен, что Глобальный саммит мира состоится при участии России.

Ранее мы писали о том, как Зеленский высказывался о потенциальном участии Путина в следующем Глобальном саммите мира.