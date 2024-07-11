О том, что Украина располагает правом на осуществление обстрелов военных объектов на территории РФ, поскольку подобные ответные меры предусмотрены нормами международного права касательно самообороны, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, опубликованное «Европейской правдой».

По словам Столтенберга, в соответствии с международным правом, у Украины есть надлежащее право на самозащиту. При этом, страны-члены НАТО напрямую поддерживают Украину в реализации указанного права, предоставляя как оружие, так и технику, включая дальнобойные ракеты, в частности, ATACMS.

Отдельного генсек Североатлантического Альянса поприветствовал решение США по ослаблению ряда ограничений на применение своих дальнобойных ракет по территории РФ, так как армия Путина снова активизировалась в Харьковской области и боестолкновения идут почти вдоль всей линии фронта.

Ранее мы писали о том, что в НАТО сообщали, какую страну-союзницу РФ в войне против Украины Альянс считает «решающим фактором».