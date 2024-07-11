О том, что в стране фиксируется резкий рост числа объявлений, в которых гражданам предлагается сдать свою банковскую карточку «в аренду» за вознаграждение в 1 000 гривен/ежесуточно, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-профиль Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В частности, чтобы не попасть «на крючок» мошенников, следует игнорировать объявления о легкой работе, где «наниматель» сразу запрашивает реквизиты карты, нужные для перечисления «зарплаты» или просит открыть счет в финучреждении на чужое имя, якобы для получения/перевода средств от другой особы.

Все подобные предложения — мошеннические, а граждане, в них вовлеченные, называются «денежными мулами» или «дропами»: скомпрометированные чужие карточки используются для проведения финопераций с незаконно полученными активами.

Кроме того, за передачу своей карты кому-то другому, правоохранители могут наложить штраф, конфисковать имущество или даже лишить свободы, так как «денежный мул» приравнивается к соучастнику преступления.

Ранее мы писали о том, что специалисты информировали о новой схеме, которая позволяет мошенникам легко «красть» Telegram-аккаунты.