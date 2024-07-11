О том, что Кремль обязательно подготовится к наработке симметричного ответа на потенциальное размещение ракет США в Германии, пишет «НБН», ссылаясь на угрожающее заявление, озвученное замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябкова, опубликованное «Радіо Свобода».

По словам Рябкова, прокомментировавшего детали опубликованного совместного заявления США и Германии, такие намерения Вашингтона и Берлина, якобы станут новым «звеном в эскалационном курсе».

При этом, чиновник страны-агрессора предсказуемо акцентировал:

Военные, несомненно, уже взяли в работу это сообщение.

Кроме того, «дипломат» указал на необходимость предварительного анализа информации об американском оружии, которое разместят Германии, поскольку даже не понимает, о каких конкретно системах идет речь.

Следует отметить, что развертывание дальнобойных систем будет носить исключительно эпизодический характер и станет первым этапом подготовки к долгосрочному размещению ракет SM-6, крылатых Tomahawk и гиперзвуковой разновидности перспективного оружия повышенной дальности (пока находится на стадии разработки).

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