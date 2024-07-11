Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ в комментарии пропагандистскому агентству «РИА Новости» заявил, что страна-агрессор не собирается присоединяться к следующему Глобальному саммиту мира, информирует «НБН».

Дипломат заявил, что в Москве считают проведение второй конференции по завершению войны в Украине «попыткой Киева и Запада реабилитироваться» за «провал» в Швейцарии, подразумевая предыдущее такое мероприятие.

По словам чиновника, российскому руководству все понятно с содержанием саммита. Заместитель Лаврова добавил, что на конференции украинская сторона будет «проталкивать тупиковую и ультимативную» Формулу мира Владимира Зеленского.

Отметим, что недавно на встрече «ШОС Плюс» кремлевский диктатор заговорил о переговорах с Украиной на основе «стамбульских договоренностей». Политический аналитик Виталий Портников объяснил, что стоит за этими высказываниями Путина.