О том, что именно заявил президент США Джозеф Байден после того, как на встрече Североатлантического Альянса, Китай обвинили в косвенном содействии российскому вторжению в Украину, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

По словам Байдена, вопреки тому, что Пекин открыто не предоставляет оружия Москве, Китай получает определенную финансовую выгоду, открывая России доступ к информации, различным возможностям и потенциалу.

Глава Белого дома добавил: судя по всему, китайский лидер Си Цзиньпин полагает, что КНР располагает гигантским рынком, позволяющим интенсивно вовлекать в него любые государства, включая страны ЕС, ради инвестирования «туда в обмен на обязательства со стороны Европы».

Байден акцентировал:

Некоторые из наших европейских друзей сократят свои инвестиции [если КНР продолжит свою помощь РФ].

Ранее мы писали о том, что Байден отвечал, готов ли к прямому взаимодействию с Путиным.