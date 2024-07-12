В ходе итоговой пресс-конференции Вашингтонского саммита Организации Североатлантического договора лидер американцев заявил, что он пока не готов к прямым контактам с главой Кремля, информирует «НБН».

По мнению президента США, пользы от такого взаимодействия с Путиным не было бы. Но, в то же время, глава Белого дома отметил, что он готов разговаривать с российским диктатором, если тот ему позвонит.

Напомним, что в прошлом месяце один из европейских лидеров – Эммануэль Макрон заявил, что он готов продолжить диалог с лидером россиян. Глава Франции, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину провел как минимум 14 телефонных разговоров с кремлевским диктатором, объяснил, что он «верит в силу диалога».

Как сообщалось, 8 июля в Москве глава индийского правительства Нарендра Моди встретился с российским лидером. Президент Владимир Зеленский прокомментировал объятья премьера с Путиным в день массированного ракетного удара ВС РФ по Украине.