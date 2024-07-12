О том, что коллегия Международного уголовного суда (МУС) в Гааге должна привлечь государство-террорист к ответственности за ракетную атаку на детскую больницу «Охматдет», пишет «НБН», ссылаясь на заявление, озвученное Генеральным прокурором Украины Андреем Костиным, и опубликованное изданием Reuters.

По словам Костина, проведение такого расследования поспособствует установлению закономерности атак армии Путина на гражданские объекты, а также докажет то, что РФ совершает преступления против человечности в Украине.

Генпрокурор акцентировал:

Ради международного правосудия такие дела, как умышленное нападение на крупнейшую детскую больницу в Киеве, стоит передавать в МУС.

При этом, в издании отметили — Гаагский суд не комментирует в публичном формате того, какие именно обвинения в адрес РФ сейчас расследует, но предупреждает, — любой, кого сочтут виновным в нападениях на гражданские объекты, может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны РФ сделали циничное заявление после ракетного удара оккупантов по больнице «Охматдет».