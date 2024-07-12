О том, что основным направлением российского удара стал город Староконстантинов в Хмельницкой области, а также как «отработали» силы и средства нашей ПВО, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-профиле командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука.

По словам Олещука, по итогам противовоздушных боев, вражеские ракеты удалось «приземлить» при попытках пролета в Хмельницкую, Сумскую и Черкасскую области. Кроме того, силы и средства ПВО Украины успешно сбили 11 российских беспилотников, как «Гераней-2/Шахедов», так и неизвестных типов, в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

Прочие 8 БПЛА — «локационно потеряны», поскольку были запущены по Украине с целью перегрузить систему противовоздушной обороны, — враги применили имитаторы ударных беспилотников.

Ранее мы писали о том, что президент Словакии пожаловался на поставки ПВО Украине, из-за которых систем «не хватит» для НАТО.