Словацкий лидер заявил, что еще несколько комплексов противовоздушной обороны для Украины якобы означает, что установок ПВО не хватит для государств Организации Североатлантического договора.

Президент пожаловался, что его страна, скорее всего, «останется без эффективной защиты воздушного пространства», информирует «НБН» со ссылкой на Aktuality.sk.

По словам главы государства, для Братиславы крайне важно, чтобы ПВО восточного крыла Североатлантического Альянса была усилена.

Журналисты отмечают, что в ходе саммита организации в столице США политик намерен выступить с докладом о возможностях оборонной промышленности Штатов и стран Европы по защите восточного фланга НАТО противовоздушной обороной.

В то же время глава Словакии подтвердил, что Братислава присоединится к инициативе Альянса по выделению за год 40 миллиардов евро для поддержки Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Ранее глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, какие установки предоставят страны НАТО для усиления украинской противовоздушной обороны.