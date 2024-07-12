О том, что накануне, 11 июля, глава венгерского правительства встретился с Дональдом Трампом, с которым обсуждались малоизвестные «способы достижения мира», пишет «НБН», ссылаясь на лаконичную информацию, обнародованную в официальном X-аккаунте Виктора Орбана.

По словам Орбана, вчера состоялась пятая по счету «мирная миссия», в рамках которой он с честью посетил Трампа в его флоридском особняке Мар-а-Лаго, где провел обсуждение тех самых «способов достижения мира».

При этом, венгерский премьер-министр отдельно акцентировал на потенциальных результатах:

Хорошая новость дня: он [Трамп] собирается решить это [войну РФ против Украины].

Кроме того, Трамп в собственное соцсети Truthsocial также ответно поблагодарил Орбана, добавив — мир должен наступить как можно быстрее.

Ранее мы писали о том, что у Орбана рассказывали об этой встрече с Трампом.