О том, что из-за очередного военного преступления «второй армии мира», погибли 3 мирных жителя (2 мужчины и женщина), а еще 8 — получили ранения различной степени тяжести, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный в официальном Facebook-профиле ГСЧС Украины.

Как стало известно, сброшенными авиабомбами «освободители» разрушили несколько жилых домов и надворных застроек. В результате такого воздушного обстрела начались масштабные пожары: по различным адресам вспыхнули 2 одноэтажных многоквартирных дома барачного типа и хозяйственные постройки, общей площадью около 1,8 квадратного километра.

Специалистам-спасателям удалось ликвидировать все пожары, вопреки нахождению под угрозой повторных вражеских ударов.

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее мы писали о том, что Олещук раскрывал детали отражения ночной атаки на Украину, указав цель удара РФ.