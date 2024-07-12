На пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос, пойдет ли руководство США навстречу призыву Киева разрешить Силам обороны Украины бить переданным Штатами оружием вглубь РФ, Байден заявил, что в Америке не видят необходимости в таких ударах.
Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».
По словам главы Белого дома, Вашингтон снял ограничение на применение американского оружия ВСУ для атак на силы оккупантов и объекты в приграничных регионах страны-агрессора. Президент подчеркнул, что американские военные не считают целесообразным применение дальнобойного оружия для обстрелов вглубь государства-террориста.
Глава Белого дома добавил, что Вашингтон предоставил ВСУ больше возможностей для нанесения ударов на дальнее расстояние и укрепления защиты.
Отметим, что ранее американский лидер заявлял, что Штаты не санкционируют удары по столице РФ.
Ранее советник президента Франции ответил, могут ли ВСУ атаковать Кремль предоставленным Парижем оружием.
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