О том, что эти два дипломата обменялись мнениями, касающимися актуальных «международных проблем», в частности, войны РФ против Украины, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу российского МИД.

Как стало известно, Сийярто и Лавров попытались провести обсуджение «реализацию договоренностей», которых кремлевский тиран Владимир Путин и одиозный венгерский премьер-министр Виктор Орбан смогли достичь 5 июля в столице РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве страны-агрессора добавили — 2-стороннее взаимодействие Москвы и Будапешта, вопреки крайне непростой международной обстановке, продолжает постепенно развиваться: вскоре будут осуществлены глобальные «совместные экономические проекты», не исключая ключевые проекты в энергетическом секторе.

В МИД РФ акцентировали, забыв о своей вовлеченности в процесс:

Подчеркнута недопустимость грубого нарушения Киевом прав национальных меньшинств, проживающих в стране.

Ранее мы писали о том, как Песков комментировал слова Орбана о возможном посредничестве Трампа на переговорах Украины и РФ.