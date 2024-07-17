О том, что экс-президент США Трамп, являющийся конкурентом действующего главы Белого дома Джозефа Байдена на предстоящих президентских выборах, заявил — он не сторонник усиления или расширения антироссийских санкционных пакетов, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

В частности, предоставляя ответ на вопрос, раздумывает ли Трамп относительно сокращения или аннулирования санкций против РФ в рамках «мирного соглашения», касающегося завершения войны в Украине, которое одиозный миллиардер намерен заключить, вероятный президент США прокомментировал:

Да. То, что мы делаем с санкциями, — мы отталкиваем всех от себя. Я не люблю санкции.

Следует отметить, что Трампом вводились санкции против трубопровода «Северный поток-2» во время подписания бюджета по нацбезопасности, затрагивающие, в том числе, и расширение ограничений касательно компаний, предоставляющих свои суда для возведения газомагистрали.

Ранее мы писали о том, как в Кремле прокомментировали слова Орбана о потенциальном посредничестве Трампа на переговорах Украины и РФ.