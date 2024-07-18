О том, что правительство Украины сможет отыскать правильное решение, если Белый дом возглавит экс-президент Дональд Трамп, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Минобороны Рустема Умерова, опубликованное изданием Associated Press.

По словам Умерова, Украина продолжает верить в мировое лидерство США, и в то, что Вашингтон желает, чтобы его косвенные партнеры и прямые союзники оставались сильными, потому в случае вероятного президентства Трампа, Киев максимально «сосредоточится на поле боя».

Глава украинского оборонного ведомства акцентировал:

Каким бы ни был результат выборов в США, мы найдем решение.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Трамп рассказывал, отменит ли санкции против РФ для прекращения войны в Украине.