О том, что данный цифровой ресурс позволит беженцам и их семьям получать определенные сведения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Дмитрия Кулебы, опубликованное на официальной странице МИД.

По словам Кулебы, вышеописанным важнейшим «механизмом» является платформа «Украина — это Дом», начинающая свою работу под протекцией УВКБ (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев).

Функционал этой платформы поможет населению в получении достоверных и актуальных данных по всему спектру тематики, касающейся потенциального возвращения в Украину, а также видеть, «какие есть возможности и преимущества, и сделать информированный выбор».

Ранее мы писали о том, что в Минэкономики раскрывали подробности о платформе «Украина — это Дом».