О том, что армия Путина пытается спасти свой личный состав за счет здоровья гражданского населения, оставшегося на временно оккупированных территориях Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, «власти» на ВОТ стремятся оперативно вылечить оккупантах, которые смогли выжить в украинских лесопосадках, однако получили тяжелые ранения: для этих «трехсотых» заставляют бюджетников сдавать свою кровь.

В частности, во временно захваченном Геническе (ВОТ Херсонщины), местными коллаборационистами проведена очередная акция «День донора», цель которой — выполнить спущенный сверху план, для чего привлечены мобильные лаборатории по забору донорской крови.

Также, вследствие существенной нехватки медперсонала на ВОТ, местные оккупационные администрации обязали амбулатории первоочередно обслуживать только «освободителей».

Ранее мы писали о том, что оккупанты демонтировали памятники жертвам сталинского режима в Луганске.