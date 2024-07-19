О том, что бывшим американским лидером Дональдом Трампом на официальном уровне принято решение, касающееся выдвижения собственной персоны на пост потенциального президента США от Республиканской партии, пишет «НБН», ссылаясь на материал CNN.

Как стало известно, подобное известие Дональд Трамп озвучил накануне, 18 июля, в период своего перфоманса на съезде представителей Республиканской партии в штате Милуоки.

В частности, претендент на должность следующего президента США заявил:

…С верой и преданностью, я с гордостью принимаю ваше выдвижение на пост президента Соединенных Штатов.

Следует отметить, что вышеописанная конференция Трампа стала первым публичным мероприятием с его участием, проведенным после недавнего неудачного покушения.

Ранее мы писали о том, что Трамп рассказывал, отменит ли санкции против РФ для прекращения войны в Украине.