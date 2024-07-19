О том, что усложнение ситуации с безопасностью на территории временно захваченного Крыма, спровоцировало масштабную отмену россиянами «путевок» на курорты полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ГУР Минобороны Украины.

В соответствии с данными военной разведки Украины, отдыхать в рамках запланированных на июнь текущего года туров в оккупированный Севастополь не намерены почти 80 процентов граждан страны-агрессора. Кроме того, общекрымский уровень подобной отмены уже забронированных «путевок», в течение прошлого месяца превысил отметку в 30 процентов.

У Буданова уверены, что массовый отказ граждан РФ от отдыха в Крыму вызван ненадежной и смертельно опасной работой ПВО армии Путина по «неизвестным» дронам.

В ГУР акцентировали:

Прежде всего россиян, которые передумали греться на захваченных крымских побережьях, тревожит вызванная оккупацией сложная ситуация с безопасностью.

Ранее мы писали о том, как у Буданова комментировали сообщения о сотрудничестве с оккупантами освобожденного 17 июля военнопленного.