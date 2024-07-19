О том, что вследствие вышеописанной тенденции в этом населенном пункте резко возросла численность конфликтных ситуаций с участием подобных мигрантов, пишет «НБН», ссылаясь на видеосвидетельство, опубликованное в Telegram-канале горсовета Мариуполя.

В частности, местные паблики разместили видео, на котором местные жители конфликтуют с приезжим из Чечни (является собственником одной из фирм, взявших подряд на «восстановление» Мариуполя) на пляже Песчаный: мариупольцев возмутило то, что мужчина припарковал свой «внедорожник» прямо в прибрежной зоне. Вопреки тому, что люди обратились к чеченской семье с просьбой переставить авто в отведенное для этого место, расположенное за пределами пляжа, агрессивный «тоже россиянин» отказался.

В результате пылкого разговора произошел конфликт, обострившийся после того, как недовольная мариупольчанка попыталась заснять на смартфон номера машины: женщине сказали, что разобьют мобильный телефон, а ее саму — «перевернут».

Ранее мы писали о том, что в Мариуполе более десяти оккупантов отравили арбузами.