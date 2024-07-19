О том, что вышеописанный документ, якобы нацеленный на повышение эффективности заключения соглашений относительно признания виновности в уголовном производстве по коррупционным преступлениям уже оценивают эксперты Европейской комиссии, пишет «НБН», ссылаясь на заявление вице-премьера по вопросам европейской/евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, опубликованное «Интерфакс-Украина».

По словам Стефанишиной, подобные договоренности, касающиеся признания виновности, — весьма распространенная общемировая практика, которая уже частично задействована в Украине.

Однако, поскольку существующий механизм не отличается эффективностью, вскоре будет запущена Государственная антикоррупционная программа на 2023-2025 годы (Ukraine Facility).

Кроме того, Киев подготовит отчет по Украине в рамках Пакета расширения, что входит в перечень необходимого реформирования структур страны, предварительно согласованного с европейскими партнерами.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в Минюсте прокомментировали данный спорный законопроект.