О том, что российско-оккупационные войска существенно активизировали наступательные действия на направлении Авдеевки-Покровска, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном X-аккаунте Минобороны Великобритании.

По мнению аналитиков военной разведки Британии, именно на Авдеевско-Покровском направлении (Донетчина), путинские войска сконцентрировали свои усилия, и, соответственно, там «освободители» на протяжении последнего месяца поддерживали наиболее «высокие операционные темпы».

Кроме того, захватчики продолжают продвигаться севернее и западнее от Очеретино по направлению к Покровску, а также они незначительно переместились в районе поселка Нью-Йорк — хорошо укрепленного района и последней точки на линии столкновения, обустроенной до полномасштабного вторжения РФ.

Помимо всего вышеописанного, в Минобороны Великобритании отмечают — оккупанты сделали тактическую паузу у Часового Яра, сосредоточившись на разведке: атаки РФ прекратились в последние дни, и захватчики, в основном, задействовали рассеянные небольшие пешие отряды.

Ранее мы писали о том, что 19 июля на Покровском направлении зенитчики «приземлили» российский штурмовик Су-25.