О том, что в ночь на эту субботу, 20 июля, на ряд объектов в Ростовской области была осуществлена массированная атака десятками «неизвестных» беспилотников, пишет «НБН», ссылаясь на лаконичную информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале губернатора региона Василия Голубева.

По словам российского чиновника, в северной части Ростовской области, силами и средствами ПВО «второй армии мира», якобы ликвидировано поначалу более десяти ударных беспилотников.

Впрочем, позднее Голубев заявил, что российской противовоздушной обороне удалось «приземлить» фактически все 26 дронов-камикадзе, однако несмотря на такую «успешную работу», на места падения обломков БПЛА были отправлены бригады аварийно-спасательных служб.

Видео, на котором можно рассмотреть «прилеты» БПЛА, доступно чуть ниже:

Ранее мы писали о том, что вчера в Луганске гремели взрывы, а в Сети заявляли о «прилете» в районе авиационного училища.