О том, что вышеуказанный кандидат-республиканец, как «следующий» американский президент, намерен поспособствовать приходу мира в Украину, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение Дональда Трампа, опубликованное в соцсети TruthSocial.

По словам Трампа, помимо поздравления Зеленского с официальным выдвижением кандидатом в президенты США от Республиканской фракции, включая критику покушения на жизнь американского миллиардера в Батлере (штат Пенсильвания), речь зашла и о приближении конца войне РФ против Украины.

Текст экс-главы Белого дома:

Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он связался со мной… Потому что я, как ваш следующий президент США, принесу мир… И положу конец войне, которая унесла столько жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей.

Также, Трамп добавил, что вскоре украинцам и россиянам удастся собраться вместе, и договориться о заключении договоренностей, которые положат «конец насилию и проложат путь к процветанию».

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал о результатах ночного телефонной конференции с Трампом.