О том, что по мнению государственного секретаря США Энтони Блинкена, победа Трампа в предстоящей президентской гонке вполне вероятна, потому Киеву лучше заранее подготовиться к сокращению объемов разнообразной американской помощи, пишет «НБН», ссылаясь на материал Associated Press.

По словам Блинкена, Украинское государство выстоит на «собственных ногах» в военной, экономической и демократической сферах, даже если перестанет получать стабильную поддержку со стороны США. В частности, госсекретарь США полагает, что все вышеописанное возможно, поскольку более 20 стран Евросоюза помогают Украине.

Следует отметить, что только недавно Блинкен впервые прямо заговорил о том, что экс-президент Дональд Трамп сможет выиграть ноябрьские выборы в США, и позднее аннулировать обязательства Вашингтона перед Киевом.

Ранее мы писали о том, что Трамп пообещал завершить войну в Украине после разговора с Зеленским.