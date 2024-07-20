О том, какие сейчас осуществляются оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание убийцы Фарион, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале Офиса Генпрокурора Украины.

Как стало известно, сейчас ведется отработка версий относительно совершения предумышленного убийства, связанного как с профессиональной деятельностью, так и с проявлением активной гражданской позиции жертвой.

В частности, начаты первоочередные допросы лиц, находившихся поблизости от места инцидента или которые могут знать любые обстоятельства, спровоцировавшие уголовное преступление.

Также, инициирован запуск комплекса следственно-розыскных/оперативно-розыскных мероприятий — правоохранители совершают подворовые/подомовые обходы, стремясь получить больше информации, имеющей значение для досудебного расследования.

Помимо всего вышеописанного, устанавливается расположение камер видеонаблюдения для снятия соответствующих записей, значимых для следствия (на месте убийства/рядом с местом, а также на путях следования/бегства преступника), включая назначение серии требуемых криминалистических экспертиз.

Ранее мы писали о том, что Клименко сообщал о расследовании убийства Фарион.