О том, что в момент дорожно-транспортного происшествия, в автобусе находилось 9 наших сограждан, которые на данный момент направлены на экстренную госпитализацию, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице МИД Украины.

Как стало известно, у пяти украинцев диагностировано критическое состояние здоровья, включая четырех несовершеннолетних, возрастом 2, 3, 4 и 15 лет.

Кроме того, на место данного инцидента выехал представитель Генконсульства Украины во Вроцлаве с целью обеспечить должное консульское сопровождение, не исключая посещения ряда медицинских учреждений, в которые положили пострадавших украинцев, а также выяснения обстоятельств автокатастрофы.

В МИД резюмировали:

Желаем скорейшего выздоровления гражданам Украины. Дело находится на особом контроле Генконсульства Украины во Вроцлаве.

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС раскрывали детали масштабного ДТП в Кривом Роге, произошедшего 24 июня.