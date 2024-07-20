О том, что в ночь на этот выходной день, 20 июля, «вторая армия мира» попыталась атаковать «Геранями-2/Шахедами» энергетическую инфраструктуру Конотопского района Сумщины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-аккаунте Сумской областной военной администрации (ОВА).

Как стало известно, только один из российско-иранских ударных беспилотников был успешно «приземлен» силами и средствами нашей противовоздушной обороны. При этом, неуказанные последствия вражеского удара ликвидируются бригадами необходимых соответствующих служб, выехавших на место атаки.

В частности, начато проведение экстренных аварийно-восстановительных работ на пострадавшем энергетическом объекте.

Ранее наш информационный портал писал о том, что российские власти жаловались на «прилеты» беспилотников в Ростовской области.