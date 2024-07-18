С конца прошлого месяца российская компания «Лукойл» прекратила транспортировать «черное золото» в Венгрию через нефтепровод «Дружба». Это связано с расширением санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины против компании страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как пишет СМИ, в кулуарах заседания ООН в Нью-Йорке руководитель венгерского внешнеполитического ведомства обсудил этот вопрос с министром иностранных дел страны-агрессора Сергеем Лавровым.

Представитель Будапешта отмечал, что в соседнем государстве сложилась правовая ситуация, из-за которой его страна не получает нефть из Российской Федерации. Дипломат добавил, что «Лукойл» и венгерская энергетическая компания Mol Nyrt работают над юридическим решением проблемы.

Напомним, депутаты Евросовета требуют лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС после «миротворческих» поездок премьера страны Виктора Орбана в столицу РФ и Пекин. В Евросоюзе считают, что «мирное турне» политика вредит организации.